Интервью станет доступным в ближайшее время

Американский журналист и бывший ведущий телеканала "Fox News" Такер Карлсон, бравший интервью у Владимира Путина, вновь приехал в Москву. На сей раз его цель — интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Карлсон сообщил в видеообращении, записанном на одной из улиц Москвы. По его словам, интервью с Лавровым станет доступным "очень скоро".

Журналист заявил, что разговаривал с министром, чтобы показать "русский взгляд" на полномасштабную войну, которую РФ ведет с 2022 года в Украине.

Справка: Сергей Лавров – глава российского Министерства иностранных дел, который регулярно занимается пропагандой. При этом он нередко врал о том, что якобы Украина обстреливает собственные города. О преступлениях России он предпочитает умалчивать.

Другие заявления Такера Карлсона

По словам журналиста, американское посольство в Киеве якобы запретило ему брать интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Хотя ранее он анонсировал разговор с ним.

Такер считает, что США незаметно для большинства американцев оказались в состоянии необъявленной войны с РФ;

Он добавил, что "американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России".

В то же время Карлсон раскритиковал политику администрации действующего президента США Джо Байдена по поводу войны, сказав, что она "все больше приближает США к ядерному конфликту с Россией", тем самым буквально повторяя нарративы Кремля.

Также он уверен, что американцы не знают, что происходит в России из-за тотальной пропаганды СМИ в США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале года вышло интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Как на Западе оценили эту беседу.