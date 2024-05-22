Кіна не буде? Команда Такера Карлсона зробила заяву щодо його шоу на росТБ

Чутки залишаться лише чутками

Після заяв російських ЗМІ про запуск в Росії телешоу Такера Карлсона на телеканалі "Росія-24" його команда поспішила зробити заяву. Вони спростовують цю інформацію.

Про це повідомив "ТАСС" голова відділу з програмування та виробництва стрімінгового сервісу Tucker Carlson Network Дін Томпсон. Зазначається, що програми Карлсона просто перекладають та викладають на стрімінгові платформи пропагандистів.

"Мережа Такера Карлсона не укладала жодних угод із державними ЗМІ в жодній країні", — написав глава відділу з програмування та виробництва сервісу Tucker Carlson Network у Х.

Тож, відповідно до відомої цитати з радянського фільму, який так люблять росіяни, "Джентльмени удачі", можна зробити висновок, що "кіна не буде".

Зауважимо, що ще у листопаді 2023 року Такер Карлсон спростовував чутки про створення спільного шоу з каналом "Росія 24".

Нагадаємо, що на напочатку року Такер взяв інтерв'ю у російського диктора Путіна, після якого почав розхвалювати Москву. Пізніше американський журналіст спілкувався з Павлом Дуровим, який створив VK та Telegram. Також і путінський філософ Дугін дав інтерв’ю Карлсону.

Раніше "Телеграф" писав, що скандальні слова американського журналіста Такера Карлсона про те, що денацифікація це "найтупіша річ", яку він чув від диктатора Володимира Путіна, дійшли до Кремля. Там прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що американець багато чого не розуміє, але – слухає.