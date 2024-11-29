Написала про нього книгу, але не прийшла на похорон: як виглядає дружина Жириновського і що про неї відомо

Вони прожили разом понад 50 років, але вона навіть не прийшла на його похорон

Володимир Жириновський — скандальний та епатажний російський політик, ненависник України з українським корінням. Його істеричні пропагандистські виступи російському телебаченні пам’ятають далеко за межами Росії. У квітні 2022 року він помер і на його похорон прийшла вся російська верхівка, навіть особисто Путін. А ось дружина Галина Лебедєва, з якою політик прожив півстоліття, не з’явилася на прощанні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Галину Лебедєву, яка була дружиною Жириновського, і яка не прийшла на його похорон.

Жириновський та його дружина Галина. Фото: Getty Images

Дружина Жириновського — що про неї відомо

Дружину покійного Володимира Жириновського звуть Галина Олександрівна Лебедєва. Вони познайомилися під час відпочинку в Абхазії 1967-го року. Кілька років зустрічалися і лише 1971 року одружилися. Примітно, що жінка не захотіла брати прізвище чоловіка та залишила своє дівоче — Лебедєва.

В офіційному шлюбі вони прожили лише 8 років, за цей час у них народився син. А потім вони розлучились і навіть ділили майно через суди. Після розлучення Жириновський крутив романи і навіть мав позашлюбних дітей. Однак не забував і про сина, народженого у шлюбі з Лебедєвою. Політик навідувався до сина та згодом налагодив стосунки з колишньою дружиною. Зрештою вони знову почали жити разом, але вже не оформляли шлюб повторно. Але на 25-ту річницю подружжя повінчалося у храмі. А загалом до смерті політика вони з дружиною прожили разом понад 50 років і він залишив їй та їхньому синові значну спадщину.

Жириновський та його дружина Галина. Фото: Getty Images

Відомо, що Галина Лебедєва все життя вивчала різні віруси, а в молодості працювала у НДІ. Останні її праці були присвячені ВІЛ-інфекції. Крім того, вона стала автором книги, присвяченої Володимиру Жириновському.

Жириновський та його дружина Галина. Фото: Getty Images

Нині Галині Лебедєвій 75 років. За даними російських ЗМІ, вона мешкає за кордоном. В інтернеті іноді з’являються фотографії Галини Олександрівни, на яких вона демонструє дорогий одяг та розкішні прикраси.

Жириновський та його дружина Галина. Фото: Getty Images

При цьому журналістам так і не вдалося з’ясувати, чому Галина Лебедєва не з’явилася на прощанні із чоловіком Володимиром Жириновським у квітні 2022 року. До речі, син політика та його дружини також не прийшов на похорон батька.

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