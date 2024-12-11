В російському Таганрозі пролунали потужні вибухи: під ударом міг опинитися авіазавод, який працює на війну (фото та відео)

Це підприємство вже було під ударом

У місті Таганрог Ростовської області Росії в ніч на 11 грудня пролунали вибухи, місцева влада заявила про ракетну атаку, працювала ворожа ППО. Під ударом міг опинитися авіазавод, велика кількість продукції якого має військове призначення.

"Сьогодні (11 грудня, — ред.) вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Ушкодження отримало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Об'єм отриманих пошкоджень уточнюється", — повідомив у Telegram тимчасовий виконувач обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Мер Таганрога Світлана Камбулова перед цим попереджала про атаку безпілотниками. Вона закликала жителів знайти місце без вікон та сісти на підлогу.

Як пише Telegram-канал ASTRA, жителі Таганрога повідомили про численні вибухи та стрілянину. Все потрапило на фото та відео.

Місцеві жителі стверджують, що атаковано ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). За відкритими даними, ТАНТК ім. Г. М. Берієва — це авіабудівне підприємство. Його головною випробувальною базою є аеродром Таганрог-Південний.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Варто зазначити, що ТАНТК ім. Г. М. Берієва в Таганрозі вже був під ударом. Тоді речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук пояснював, що велика кількість продукції цього підприємства має військове призначення.

Камбулова повідомила, що район, який постраждав під час атаки, оточений співробітниками поліції. Буде проведено обстеження території в радіусі 1 км. Проте вона не уточнила, про який саме район йдеться. Пізніше чиновниця додала, що пошкоджено котельню на вулиці Ціолковського. Теплопостачання відсутнє у 27 багатоквартирних будинках.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 11 грудня також пролунали потужні вибухи у російському Брянську. Попередньо, безпілотники атакували нафтопереробний завод, який належить російському оператору магістральних нафтопроводів "Транснефть", внаслідок удару на об'єкті почалася пожежа.