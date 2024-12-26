Знает украинский язык и очень похожа на мать: как выглядит внебрачная дочь Натальи Поклонской

Девушке уже 19 лет, а кто ее отец общественности неизвестно

Наталья Поклонская — одиозная экс-прокурор оккупированного Крыма, которую в России объявили сатанисткой. О личной жизни коллаборантки известно немного, однако есть информация, что у нее есть внебрачная дочь Анастасия, которую она родила в 25 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочери 44-летней Натальи Поклонской, сколько ей лет и что известно про ее отца.

Анастасия — единственная дочь коллаборантки Поклонской

Бывшая прокурор оккупированного Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская имеет единственную дочь Анастасию. Девочка родилась в 2005 году, и сейчас ей 19 лет. Кто отец дочери Поклонская тщательно скрывает, известно только то, что ребенок был рожден вне брака, когда матери было 25 лет и она активно строила карьеру в органах тогда еще украинской прокуратуры. Воспитанием Анастасии большинство времени занимались бабушка и дедушка — родители экс-прокурора.

В интервью Дмитрию Гордону в 2020 году, когда дочь была еще школьницей, Поклонская рассказала, что на ее дочь, как и на нее саму, совершались покушения. Однако, они остались невредимы.

Также Поклонская рассказывала Гордону, что ее дочь знает украинский и турецкий языки и будучи школьницей, определилась, кем хочет стать в будущем.

"Она ищет свою профессию, думает, кем ей стать. Пока мы не определились. Я не хочу рассказывать, куда бы она хотела пойти", — рассказала Поклонская в интервью Гордону в 2020 году.

Где сейчас живет Анастасия Поклонская, и какое образование она выбрала, неизвестно. Сама Наталья Поклонская, хоть и активно пользуется Instagram, свою единственную дочь в соцсети не показывает. В интернете гуляют всего несколько снимков Анастасии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас коллаборантка Поклонская и как она выглядит. Носит ведьмовские образы и читает лекции в школах.