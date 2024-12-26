В России рассекретили главного стукача и доносчика: это довольно известный человек

Ранее он уже попадал в скандалы с доносами

В России установили личность "серийной доносчицы" Анны Коробковой — под этим именем, вероятно, скрывается екатеринбургский журналист, википедист Иван Абатуров. Это выяснила одна из тех, на кого "Коробкова" писала донос — социальный антрополог Александра Архипова и лингвист Даниил Скоринкин.

Они провели лингвистическое расследование, о котором пишет "Русская служба ВВС". Архипова и Скоринкин установили, что записи Коробковой совпадают с заметками Абатурова на "Викиновостях".

В них используются одинаковые речевые обороты, допускаются одни и те же ошибки. Даже IP-адрес, с которого отправлялись доносы, у Коробковой и Абатурова совпадает.

Кроме доносов "Коробкова" рассылала и письма с угрозами. Она требовала от людей, давших комментарии СМИ-иноагентам в течение пяти суток пообещать ей, что они больше не будут выступать в таких СМИ. В случае "ненаправления ей ответа" она грозилась пожаловаться на них в Минюст, чтобы их тоже признали "иноагентами" (статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием").

"Иван Абатуров" — википедист, который внес тысячи правок в русскоязычной "Википедии". Одни из первых его правок в мае 2015 года были внесены в статью "Иностранный агент". Последнюю правку он внес 24 марта 2023 года и исчез. Потом, меньше чем через две недели, в русской "Википедии" появился "Аркадий2023", который внес первую правку 4 апреля 2023 года.

Ранее Иван Абатуров уже попадал в скандал, связанный с доносительством. В августе 2022 года директор издательства "Нестор-История" Сергей Эрлих рассказал, что в их офис пришла полиция по доносу Абатурова Ивана Николаевича, который усмотрел в книге издательства о холокосте в Румынии "ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Для справки: Анна Васильевна Коробкова — лицо, от имени которого в 2022—2023 годах было написано немало доносов на жителей России, которые выступали против политики РФ в отношении Украины. От имени Анны Коробковой было написано множество доносов на лиц, которые выступили в СМИ-иноагентах: на "Дожде", на "Дойче Велле", на "Голосе Америки", на "Белсате", на "Радио Свобода".

Как рассказывал "Телеграф", в прошлом году в России запустили пародийное приложение "Мой донос", но россияне не поняли шутки и бросились "строчить" там реальные заявления. Из 5 тысяч доносов около тысячи были настоящими.