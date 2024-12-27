Власна церква, казино і ковзанка для хокею: що відомо про палац Путіна в Геленджику з бункером

Бункер розташований на глибині 50 метрів

Один із позивних президента країни-агресорки Путіна — "бункерний", яке у нього не просто так. Відомо, що він має кілька схованок, однак точну їх кількість дізнатися неможливо. Одна із таких - секретний підземний комплекс, який розташований під палацом Володимира Путіна поблизу Геленджика.

Як повідомляє The Business Insider, цей комплекс має площу 190 000 метрів квадратних і вартістю понад мільярд доларів. Розташований він на скелі — з видом на Чорне море. Під ним знаходяться два тунелі, які ведуть до підземних приміщень, розташованих на глибині приблизно 50 метрів.

Схеми цієї будівлі оприлюднив нині неіснуючий російський підрядник ще у 2010 році. Тунелі та палац з’єднані між собою ліфтом, який опускається на 50 метрів, де й розташовані підземні приміщення.

Журналісти припускають, що ці тунелі можуть витримати хімічну атаку і навіть влучання бомби. Тунелі забезпечені достатньою кількістю води та протяжними кабелями. Також у бункері є цілих шість вентиляційних шахт для подачі повітря.

На території палацу російського диктатора є власна церква, винний погріб і казино. Також кальянна з пілоном, дендропарк і ковзанка для ігор у хокей — вид спорту, який так любить кремлівський господар.

Пресскретар Путіна Пєсков запевнив, що російський диктатор ніколи не ховався у бункері. Ба більше, він заявив, що президент РФ "інсинуації щодо того, що президент Путін має відношення до якихось об'єктів у Геленджику, не відповідають дійсності".

Будівництво палацу та підземного комплексу фінансувалося через складну мережу офшорних компаній, пов'язаних з оточенням Путіна. Загальна вартість проєкту оцінюється в мільярд доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дачу президента РФ, що згоріла на Алтаї. Це одна з чи не найбільш засекречених схованок російського диктатора, про яку в усьому інтернеті лише крихти інформації.