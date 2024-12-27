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Власна церква, казино і ковзанка для хокею: що відомо про палац Путіна в Геленджику з бункером

Автор
Наталія Дума
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Автор
Володимир Путін маж палац під Геленджику, загальною площею 190 000 метрів квадратних
Володимир Путін маж палац під Геленджику, загальною площею 190 000 метрів квадратних. Фото Колаж Телеграфу

Бункер розташований на глибині 50 метрів

Один із позивних президента країни-агресорки Путіна — "бункерний", яке у нього не просто так. Відомо, що він має кілька схованок, однак точну їх кількість дізнатися неможливо. Одна із таких - секретний підземний комплекс, який розташований під палацом Володимира Путіна поблизу Геленджика.

Як повідомляє The Business Insider, цей комплекс має площу 190 000 метрів квадратних і вартістю понад мільярд доларів. Розташований він на скелі — з видом на Чорне море. Під ним знаходяться два тунелі, які ведуть до підземних приміщень, розташованих на глибині приблизно 50 метрів.

Схеми цієї будівлі оприлюднив нині неіснуючий російський підрядник ще у 2010 році. Тунелі та палац з’єднані між собою ліфтом, який опускається на 50 метрів, де й розташовані підземні приміщення.

Журналісти припускають, що ці тунелі можуть витримати хімічну атаку і навіть влучання бомби. Тунелі забезпечені достатньою кількістю води та протяжними кабелями. Також у бункері є цілих шість вентиляційних шахт для подачі повітря.

Бункер Путіна в Геленджику
Бункер Путіна в Геленджику

На території палацу російського диктатора є власна церква, винний погріб і казино. Також кальянна з пілоном, дендропарк і ковзанка для ігор у хокей — вид спорту, який так любить кремлівський господар.

Пресскретар Путіна Пєсков запевнив, що російський диктатор ніколи не ховався у бункері. Ба більше, він заявив, що президент РФ "інсинуації щодо того, що президент Путін має відношення до якихось об'єктів у Геленджику, не відповідають дійсності".

Бункер Путіна в Геленджику

Будівництво палацу та підземного комплексу фінансувалося через складну мережу офшорних компаній, пов'язаних з оточенням Путіна. Загальна вартість проєкту оцінюється в мільярд доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дачу президента РФ, що згоріла на Алтаї. Це одна з чи не найбільш засекречених схованок російського диктатора, про яку в усьому інтернеті лише крихти інформації.

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#Геленджик #Бункер #Путін