Собственная церковь, казино и каток для хоккея: что известно о дворце Путина в Геленджике с бункером

Бункер расположен на глубине 50 метров

Один из позывных президента страны-агрессорки Путина — "бункерный", которое у него не просто так. Известно, что у него есть несколько тайников, однако точное их количество узнать невозможно. Одна из таких – секретный подземный комплекс, расположенный под его дворцом под Геленджиком.

Как сообщает The Business Insider, этот комплекс имеет площадь 190 000 квадратных метров и стоимостью более миллиарда долларов. Расположен он на скале – с видом на Черное море. Под ним находятся два тоннеля, ведущих к подземным помещениям, расположенным на глубине примерно 50 метров.

Схемы этого здания обнародовал ныне несуществующий российский подрядчик еще в 2010 году. Тоннели и дворец соединены между собой лифтом, который опускается на 50 метров, где расположены подземные помещения.

Журналисты предполагают, что эти тоннели могут выдержать химическую атаку и даже попадание бомбы. Тоннели снабжены достаточным количеством воды и протяженными кабелями. Также в бункере имеется целых шесть вентиляционных шахт для подачи воздуха.

На территории дворца русского диктатора есть собственная церковь, винный погреб и казино. Также кальянная с пилоном, дендропарк и каток для игр в хоккей – вид спорта, который так любит кремлевский хозяин.

Пресс-секретарь Путина Песков заверил, что российский диктатор никогда не скрывался в бункере. Более того, он заявил, что президент РФ "инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-либо объектам в Геленджике, не соответствуют действительности".

Строительство дворца и подземного комплекса финансировалось из-за сложной сети оффшорных компаний, связанных с окружением Путина. Общая стоимость проекта оценивается в миллиард долларов.

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