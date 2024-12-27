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Собственная церковь, казино и каток для хоккея: что известно о дворце Путина в Геленджике с бункером

Автор
Наталья Дума
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Владимир Путин имеет дворец под Геленджиком, общей площадью 190 000 метров квадратных
Владимир Путин имеет дворец под Геленджиком, общей площадью 190 000 метров квадратных. Фото Колаж Телеграфу

Бункер расположен на глубине 50 метров

Один из позывных президента страны-агрессорки Путина — "бункерный", которое у него не просто так. Известно, что у него есть несколько тайников, однако точное их количество узнать невозможно. Одна из таких – секретный подземный комплекс, расположенный под его дворцом под Геленджиком.

Как сообщает The Business Insider, этот комплекс имеет площадь 190 000 квадратных метров и стоимостью более миллиарда долларов. Расположен он на скале – с видом на Черное море. Под ним находятся два тоннеля, ведущих к подземным помещениям, расположенным на глубине примерно 50 метров.

Схемы этого здания обнародовал ныне несуществующий российский подрядчик еще в 2010 году. Тоннели и дворец соединены между собой лифтом, который опускается на 50 метров, где расположены подземные помещения.

Журналисты предполагают, что эти тоннели могут выдержать химическую атаку и даже попадание бомбы. Тоннели снабжены достаточным количеством воды и протяженными кабелями. Также в бункере имеется целых шесть вентиляционных шахт для подачи воздуха.

Бункер Путина в Геленджике
Бункер Путина в Геленджике

На территории дворца русского диктатора есть собственная церковь, винный погреб и казино. Также кальянная с пилоном, дендропарк и каток для игр в хоккей – вид спорта, который так любит кремлевский хозяин.

Пресс-секретарь Путина Песков заверил, что российский диктатор никогда не скрывался в бункере. Более того, он заявил, что президент РФ "инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-либо объектам в Геленджике, не соответствуют действительности".

Бункер Путина в Геленджике

Строительство дворца и подземного комплекса финансировалось из-за сложной сети оффшорных компаний, связанных с окружением Путина. Общая стоимость проекта оценивается в миллиард долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сгоревшей на Алтае даче президента РФ. Это один из самых засекреченных тайников российского диктатора, о котором во всем интернете только крошки информации.

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