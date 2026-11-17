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У Миколаєві відкрили новий транзитний центр для людей, які евакуюються з громад Херсонської області. У центрі вони зможуть отримати першочергову допомогу та визначитися з подальшим маршрутом.

Щоденно з небезпечних громад Херсонщини виїжджають десятки людей. Щоб зробити процес евакуації більш скоординованим та допомогти людям безпечно й організовано дістатись тилових областей, Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів погодив рішення створити транзитний центр для херсонців у Миколаєві.

"Багато людей не готові їхати одразу далеко від дому. Розуміючи це, ми зосередили зусилля на створенні транзитного центру саме в Миколаєві, пообіцявши оперативно відкрити його в листопаді. Сьогодні цей центр запрацював. Він розрахований на одночасне перебування 50 людей, які отримають тут необхідну допомогу, зокрема, і в пошуку житла, – зазначив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

Центр облаштований на базі одного з комунальних закладів. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема, Представництва УВКБ ООН в Україні, провели ремонтні роботи та забезпечили комфортні умови для людей.

Протягом перебування в центрі, кожна людина може безоплатно отримати:

Безпечний прихисток та побутовий комфорт – кімнати для проживання, душові тощо

кімнати для проживання, душові тощо Гаряче харчування та речі першої необхідності

Фахову підтримку мультидисциплінарної команди. У складі команди є психологи, медики, юристи, соціальні працівники. Вони можуть допомогти з відновленням документів, оформленням державних та міжнародних виплат, психологічною підтримкою.

У складі команди є психологи, медики, юристи, соціальні працівники. Вони можуть допомогти з відновленням документів, оформленням державних та міжнародних виплат, психологічною підтримкою. Допомогу з подальшим розселенням. Фахівці центру допоможуть людям знайти варіанти для подальшого тимчасового або тривалого проживання в безпечніших областях.

Транзитний центр створений завдяки спільній роботі держави, місцевого самоврядування та міжнародних партнерів.

До організації роботи, ремонту приміщень і забезпечення всім необхідним долучилися Представництво УВКБ ООН в Україні, Представництво ЮНІСЕФ в Україні, ГО "Десяте квітня", Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, Представництво Норвезької ради у справах біженців в Україні, Чеська гуманітарна організація "Людина в біді", World Central Kitchen (WCK), БФ "Право на захист", БФ "Схід SOS", ГО "Проліска", БФ "Рокада", БФ "Карітас Миколаїв" УГКЦ, БФ "Щедрик", БФ "СОС Дитячі містечка", БФ "Вітри змін" та БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".