Нардеп пропонує 2 способи розв'язання проблеми

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Україна може закривати потреби фронту у людях шляхом внутрішньої трансформації самої армії. Крім того, необхідні прозорі умови рекрутингу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат від фракції "Батьківщина", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Детальніше читайте у матеріалі "Великої реформи ТЦК не чекайте, але зміни в мобілізації будуть: у Раді розповіли, що буде з ухилянтами та СЗЧ". Насамперед нардеп виділив

Внутрішній резерв мільйонної армії

"Перше, це внутрішній ресурс в ЗСУ. Якщо раніше у нас на передовій були сотні тисяч людей, то зараз в рази менше. Якщо раніше більше використовувалися танкові бригади, то зараз більше використовуються оператори БПЛА. Тобто всередині ЗСУ має відбутися певна трансформація. Наприклад, снайпери, які вже не потрібні, мають перейти на БПЛА. Мільйонна армія може знайти в собі внутрішні сили, щоб забезпечити людьми певну кількість новосформованих бригад, або доукомплектувати вже існуючі. Це основне", — сказав Івченко.

Вадим Івченко/facebook.com/vadym1ivchenko

Як повинен працювати військовий рекрутинг

"По-друге – рекрутинг. Людина, якщо підписує контракт, має чітко розуміти строки і що через, наприклад, два роки вона матиме рік відстрочки. Матиме відповідні пільги, і згідно контракту буде працювати там, де вона підписала контракт", — зазначив нардеп.

Тактика збереження людей та аудит вже мобілізованих

"Всі ці речі я кажу у зв'язку з тією ситуацією, яку ми бачимо на фронті. А на деяких ділянках співвідношення 1 до 20! Один убитий український солдат на 20 убитих росіян. Тобто наша тактика збереження людей і передові технології дозволяють нам розраховувати саме на ту кількість людей і на ту мобілізацію, яку сьогодні проводить держава. Але внутрішній ресурс в ЗСУ є. Купа людей, які були мобілізовані, а насправді ніколи не були в ЗСУ і займаються бізнесом чи іншими речами. Цей внутрішній ресурс можна знайти, щоб з вже мобілізованих людей сформувати і нові бригади, зробити доукомплектування", — підсумував парламентар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що саме собою подання роботодавцем списків на бронювання не захищає працівника від мобілізації. Поки рішення не ухвалено, відстрочка на цій підставі не діє.