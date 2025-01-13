Газопровід "Турецький потік" атакували дрони. Що відомо про наслідки удару

"Турецький потік" став дуже важливим як єдиний транзитний маршрут

Дрони атакували станцію у Краснодарському краї, яка забезпечує постачання газу "Турецьким потоком". Російська протиповітряна оборона (ППО) нібито збила усі повітряні цілі.

Як стверджує пресслужба Міноборони РФ, станцію атакувало дев'ять українських дронів. Водночас в Україні цю інформацію ще не коментували.

Вибухи пролунали 11 січня вночі біля населеного пункту Гай-Кодзор. Постраждалих серед персоналу станції та руйнувань немає. Але внаслідок падіння уламків одного безпілотника було пошкоджено будівлю та обладнання газовимірювальної станції на території КС "Російська" у Краснодарському краї. Саме вона подає газ трубопроводом "Турецький потік".

За словами Міноборони РФ, метою атаки було припинення постачання газу до європейських країн.

"Компресорна станція здійснює подачу газу до трубопроводу "Турецький потік" у штатному режимі. Збоїв у роботі не допущено", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Турецький потік"

"Турецький потік" — це газопровід, який проходить по дну Чорного моря і з'єднує Росію з Туреччиною. Потік складається з двох гілок: перша призначена для постачання газу безпосередньо до Туреччини, а друга — для транзиту газу через Туреччину до країн Південної та Південно-Східної Європи, включаючи Болгарію, Сербію та інші держави регіону.

За п'ять років роботи трубопроводу "Турецький потік" у Туреччину та країни Європи по ньому було транспортовано 104,2 млрд кубометрів газу. Після закриття газопроводів "Північний потік-1", "Північний потік-2" і "Ямал-Європа", що постачали природний газ з Росії в Європу, і припинення поставок газу територією України, "Турецький потік" став дуже важливим як єдиний транзитний маршрут, який може доставити російський газ в Європу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії безпілотники влетіли у житлові будинки.