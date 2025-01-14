Усе у вогні - ЗСУ успішно вдарили одразу по кількох важливих об'єктах у РФ (відео)

Вибухи лунали у багатьох областях Росії

У ніч на вівторок, 14 січня, ЗСУ здійснили масовий удар по російських військових об’єктах, розташованих у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Це стало однією з наймасовіших і найуспішніших атак на важливі російські об’єкти, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами армію РФ.

Відомо, що знову було успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області, де тільки загасили пожежу, яка тривала 5 днів після попереднього удару.

Російські ЗМІ пишуть, що після 5 години ранку в Енгельсі пролунали численні вибухи. Опубліковано відео з місця, на яких видно, що після атаки на базі знову спалахнула пожежа. Стверджується, що для ударів використовувалося кілька видів БПЛА.

Також успішно був атакований Брянський хімічний завод у місті Сєльцо — стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет "Х-59".

На території заводу спостерігалася вторинна детонація, яка тривала кілька годин. Крім цього, в ході атаки знищено два ворожі зенітні ракетні комплекси — "Тор" і "Бук".

У Казані під ударом опинилася кущова база зріджених газів ТОВ "Газпром зріджений газ". Тут почалася сильна пожежа — горіло три цестерни.

Саратовський НПЗ також опинився під ударом дронів. Очевидці говорять "крекінг" і мова йде про крекінгову установку для переробки нафтопродуктів.

"Саратовський нафтопереробний завод" — одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, яке входить до структури компанії "Роснефть". Саратовський НПЗ переробляє нафту марки Юралс і нафту Саратовського родовища, що надходить трубопроводом, а також нафту оренбурзьких родовищ, що надходить залізницею та водним транспортом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері 13 січня у ряді областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у Брянській, Калузькій, Курській, Орлівській областях.