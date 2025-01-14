Після вибухів оголосили евакуацію. Нафтостанцію у Татарстані атакували дрони (відео)

Інформація про наслідки уточнюється

У вівторок, 14 січня, дрони долетіли до Татарстану та атакували в Альметьєвську нафтову станцію "Калейкіно". Зранку місцеві чули кілька вибухів, а на одному з підприємств оголошено евакуацію працівників.

Про це пишуть пабліки. У мережі публікують відео, на яких видно як дрони кружляють над нафтовою станцією і чутно постріли.

Як пишуть користувачі, кілька дронів влучили у цілі, адже після вибухів піднявся чималий стоп диму біля "вертольотки". При цьому місцева влада та росЗМІ стверджують, що найменше два дрони успішно збито. Один з них з вогнепальної зброї, інший за допомогою протиповітряної оборони.

Водночас є інформація про те, що під час атаки у росіян закінчились патрони і вони чекали підкріплення, аби продовжити збивати БПЛА.

На відео видно, що дрони кружляли над станцією довго, але їх не могли збити, проте персонал підприємства почали евакуювати. Біля нього утворився затор з машин, деякі працівники йшли пішки.

Зазначається, що кілька вибухів пролунало саме на території нафтової станції в Альметьєвську. Туди прибули рятувальники та швидкі, але про наслідки влучання не повідомляються.

Росіяни стверджують, що удар завдали українські військові, але Генштаб ЗСУ чи інше відомство України не коментувало цю інформацію. Зауважимо, що станція "Калейкіно" знаходиться за 1 200 тисяч км від України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні могли створити нові покращені дрони, які літають спокійно до Енгельса і далі.