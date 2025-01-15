Створив музику до треку "Голубой вагон": де похований автор дитячих пісень Шаїнський, який народився у Києві

Композитор прославився написанням музики до дитячих пісень

Володимир Шаїнський — радянський композитор українського походження, автор пісень, піаніст, педагог. Він запам'ятався створенням музики до мультфільмів про Чебурашку і Крокодила Гену. Музикант помер у 93 роки після тривалої хвороби. Раніше ми розповідали, що відомо про місце поховання відомого актора Леоніда Бикова.

Якою була кар'єра відомого музиканта і де його поховали — розкаже "Телеграф".

Володимир Шаїнський — що відомо

Майбутній композитор народився у Києві у 1925 році у родині євреїв. Навчався у музичній школі по класу скрипки у столиці, але згодом родина перебралась у Ташкент через Другу світову війну. Там він продовжив займатися музикою.

У 1945 році Шаїнський вступив до Московської консерваторії на оркестровий факультет. Певний час працював у оркестрі Леоніда Утьосова, викладав гру на скрипці та був музичним керівником різних колективів.

Так Володимир Шаїнський писав музику

Володимир Шаїнський грав на фортепіано

Пізніше Шаїнський вступив на композиторський факультет у Азербайджанську консерваторію. У 60-х роках минулого століття створив перший струнний квартет, а невдовзі — і симфонію.

Володимир Шаїнський виконує твір на фортепіано

А у 70-х композитор прийшов на студію "Мелодія" і запропонував пісню до мультфільма "Антошка". З того часу кар'єра Шаїнського рухалась вгору. Він створив музику до композицій "Голубой вагон" і "Учат в школе", які стали популярними на весь Радянський Союз.

Пісня "Антошка"

Пісня "Голубой вагон"

Пісня "Учат в школе"

Також у доробку Шаїнського є музика до треків "А он мне нравится", "Когда цвели сады", "Травы-травы", "Не плачь, девчонка". Він створив музичний супровід до фільмів "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Анискин и Фантомас", "Пока бьют часы". Але найбільше композитор прославився завдяки пісням до мультфільмів. Йдеться про музику до композицій "Песенка мамонтенка", "Песенка Чебурашки", "Облака" і "Улыбка".

"Песенка мамонтенка"

"Песенка Чебурашки"

"Улыбка"

Шаїнський входив до "Всеросійської політичної партії народу", балотуючись до Державної думи. Він працював у Росії до 2000 року, а потім певний час жив у Ізраїлі. У 2004 році композитор перебрався у Каліфорнію. Згодом чоловік захворів на рак сечового міхура, через що переніс кілька операцій.

Шаїнський у зрілому віці

Володимир Шаїнський — могила

Композитор помер у 2017 році, коли йому було 93. Це відбулося у лікарні Сан-Дієго у США. Спочатку Шаїнського мали поховати у Америці, але рідні домовились з російською владою про поховання у Москві. Так, з музикантом попрощалися у Московському домі композиторів. Провести в останню путь композитора прийшли рідні, близькі, колеги та прихильники його творчості.

Колеги клали квіти на труну Шаїнського

Рідні біля труни Шаїнського

Похорон Володимира Шаїнського

Шаїнського поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві. Це сталося за місяць після його смерті, оскільки тіло транспортували зі США. Композитору не встановлювали хреста, оскільки він був євреєм. Могила тривалий час мала скромний вигляд, лише супроводжувалась вінками і квітами. Також там була табличка з даними музиканта і невеликий портрет.

Такий вигляд певний час мала могила Шаїнського

Табличка на могилі Шаїнського

Рідні Шаїнського не мали коштів на відкриття пам'ятника. З цим допомогла співачка Алла Пугачова, яка виділила 2 мільйони рублів на меморіал композитору. Так, у 2021 році музиканту встановили великий чорно-білий рояль. На кришці до музичного інструменту викарбували скрипічний ключ, написали його дані, а збоку поклали портрет композитора. Рояль розташували на чорній надгробній плиті.

На могилі Шаїнського встановили рояль

Великий чорно-білий рояль на могилі Шаїнського

На могилу Шаїнського приносять живі квіти

На кришці роялю написали дані Шаїнського

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила відомого українського модельєра Михайла Вороніна. Завдяки своїм винаходам він увійшов до Книги рекордів Гіннеса.