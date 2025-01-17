"Орєшнік" не лише ракети. На полицях магазинів Росії продають незвичайне печиво, фото

Печиво коштує 84 рублі за 100 грам

У російських супермаркетах з’явився товар з назвою "Снаряди для Орєшніка з вареним згущеним молоком". Назви даного продукту має посилання на ракету, якою Росія вдарила по Дніпру в листопаді 2024 року.

Про це повідомляють російські Telegram-пабліки. Росіяни пишуть, що це печиво нібито продають у Новосибірську.

У той самий час інші Telegram-канали пишуть, що це печиво продається не в Новосибірську, а в Петербурзі.

У коментарях до публікацій користувачі не приховували своїх емоцій. Думки щодо цієї продукції розділилися: одні вважали назву печива дурістю, іншим воно сподобалося. Були також і коментарі відверто шовіністичного характеру, зокрема щодо України та українців.

"Більше вражає ціна снарядів, а не назва", "Кидайте чоловікам список покупок у магазин", "Уподібнення до укропа, гидота", "Маркетинг рівня "Продукти у Людмили", "Боги маркетингу", "Маразм міцнів", "Треба х***ам відправити більше на пробу", "Залишається опуститися до рівня цих тварин", "Вибухові такі", "Дуже смачно", — такі коментарі зустрічалися під публікацією.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у супермаркеті Івано-Франківська виявили вишневий пончик з кулею.