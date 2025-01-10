"У Росії расизму немає": депутатку Держдуми підняли на сміх після "свинства" у Новосибірську

У російському футзалі пролунав расистський скандал

У Новосибірську зі скандалом пройшов матч 14-го туру чемпіонату Росії з футзалу між "Сибіряком" та "Норильським нікелем" (1:6). Вболівальники господарів організовано ображали колишнього гравця збірної РФ із команди гостей Леандро Енріке (Нандо), причому на расовому ґрунті.

Про це повідомляє пресслужба "Норильського нікелю" на своєму телеграм-каналі. Нандо залишив майданчик прямо під час гри на знак протесту.

"Група активних уболівальників новосибірського клубу, ведена чи образою за низку поразок своєї команди, чи елементарним безкультур’ям і свинством, почала організовано і тривало ображати нашого гравця Нандо.

Не вдаючись у деталі, можна впевнено сказати, що стався прояв расизму. У результаті наш темношкірий гравець, до речі, ще в недавньому минулому захищав кольори російської збірної, не бажаючи миритися з тим, що відбувається на трибуні, був змушений достроково покинути ігровий майданчик", — йдеться у повідомленні.

Неймовірно, але олімпійська чемпіонка у ковзанярському спорті, депутатка Держдуми РФ Світлана Журова на тлі скандалу в Новосибірську заявила, що в Росії немає расизму.

"Справа в культурі вболівання. Ультрас-вболівальники, на жаль, дозволяють собі таку поведінку. Вони вважають, що одним вигуком допомагають своїй команді, ображаючи інших. Це точно треба припиняти. Це ненормальне вболівання.

Але в нашій країні абсолютно точно немає расизму. Це провокація щодо ключового гравця команди для того, щоб допомогти своїй. Це нечесна гра", — цитує Журову "Р-Спорт".

Світлана Журова

У мережі лише посміялися зі слів депутатки.

Раніше захисник "Ворскли" Ілля Крупський відмовився від переходу до МЛС та "Шахтаря", щоб виступати у Першій лізі. До речі, гірники зараз перебувають на зборі в Туреччині.