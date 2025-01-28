Росії загрожують масові банкрутства заводів. Чому промисловість РФ зазнає краху

Кремлю все важче вдавати, що "санкції не працюють"

Російській промисловості загрожують масові банкрутства заводів. Більш ніж у 20% підприємств обробної промисловості відношення прибутку до процентних платежів перебуває на ризикованому рівні, вони не в змозі віддавати свої борги за кредитами. Найгірша ситуація у транспортному машинобудуванні.

Таку оцінку дає Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) РФ, пишуть росЗМІ. У зв’язку з підвищенням ставок за кредитами у 2024 році частка компаній, що входять до зони високого ризику банкрутства, зросла з 5,8% до 12,6%. Майже дев’ята частина промисловості Росії потребує допомоги влади через борги.

Аналітики назвали найбільш проблематичні області. Це телекомунікації, повітряний та сухопутний транспорт, желдормаш (мережа локомотиворемонтних заводів), судно- та авіабудування, будівництво, лісівництво та лісозаготівлі, складське господарство, послуги з видобутку корисних копалин.

Масових банкрутств слід очікувати у другому кварталі цього року. За оцінками ЦМАКП, російська промисловість перебуває у стагнації з початку літа 2024 року. Якщо не зважати на сектор із присутністю оборонно-промислового комплексу (ОПК), то стагнація триває вже півтора року.

Нагадаємо, раніше кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA назвав три індикатори, які вказують на те, що пов’язана проти України повномасштабна війна поступово призводить до дедалі більшого погіршення ситуації в російській економіці. На його думку, колапс може настати вже у лютому 2025 року.