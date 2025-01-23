"Путіну доведеться благати про завершення війни до кінця року": який козир має Трамп проти РФ

Путін приховує, наскільки слабка російська економіка, тримаючи в таємниці і навіть підробляючи цифри

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який погрожує економічними санкціями Росії, має реальні важелі тиску на президента РФ Володимира Путіна, які можуть змусити його закінчити війну. У разі введення жорстких санкцій, Путін буде змушений благати про мирну угоду до кінця поточного року.

Про це пише Time. Зазначається, що режим Путіна, згідно з дослідженнями аналітиків, знаходиться на шляху до того, щоб залишитися без грошей до кінця року, якщо не раніше, якщо будуть введені більш жорсткі санкції.

"Путін приховує, наскільки слабка російська економіка, приховуючи та підробляючи цифри. Зараз Путін відмовляється розкривати основні економічні показники, як того вимагає МВФ і як Росія раніше регулярно публікувала. Це дані про зовнішню торгівлю, щомісячні дані про видобуток нафти та газу тощо", — йдеться в матеріалі.

За словами видання, Путін не може перемогти інфляцію, тому що російські відсоткові ставки вже досягли колосальних 21%, а російський рубль руйнується. При цьому російському президенту вдалося уникнути економічних тріщин, оскільки він підтримувався за рахунок непередбачених доходів від продажу нафти за останні кілька років.

Трамп, своєю чергою, зрозумів силу цього важеля, яку, як зазначається, не усвідомлювала адміністрація Байдена, боявшись викликати глобальну інфляцію через посилення санкцій. Видання пише, що побоювання були марними, оскільки російський експорт сировинних товарів становить менше ніж 10% від світових поставок. У Time пояснюють, що світові не потрібна російська нафта, але Путін відчайдушно хоче продати її, щоб запобігти банкрутству.

"Якщо президент Трамп перекриє Путіну потік надприбутків від продажу нафти за допомогою економічних санкцій, Путіну доведеться благати про угоду до кінця року, інакше в нього закінчаться гроші", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник лідера Росії Дмитро Пєсков відреагував на ультиматум Дональда Трампа.