Кораблю вже майже 50 років

Російський флот продовжує демонструвати свою "надійність". Не минуло й місяця, як у Середземному морі зламалося суховантажне судно Sparta (Ursa Major), як з’явилися повідомлення про неполадки з ВДК "Олександр Отраковський".

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram. Зазначається, що в корабля почали протікати баки з пальним.

У росіян виникли великі проблеми з евакуацією майна з колишньої військової бази Тартус, яка лишається заблокованою після раптового повалення режиму Башара Асада. Оскільки російські кораблі досі не змогли отримати дозвіл на доступ до бази від нової влади, частина обладнання була просто спалена.

Задля евакуації решти майна із Сирії до Лівії, неподалік Тартуса у Середземному морі знаходяться великі десантні кораблі "Іван Грен" та "Олександр Отраковський".

"На "Отраковському" виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий та третій баки з пальним", — повідомили розвідники.

БДК проєкту 775 "Олександр Отраковський" був спущений на воду у 1977 році, а з 2013 року виконує завдання у Середземному морі. Корабель має екіпаж у 87 осіб і може нести десант у 13 танків/БТР та 150 піхотинців або 10 танків та 350 осіб.

Водотоннажність: 4080 тонн

Довжина: 112,5 метра

Ширина: 15 метрів

Опад: 3,7 метра

Дальність ходу 6000 миль при швидкості 12 вузлів.

Максимальна швидкість – 18 вузлів.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Раптове захоплення одного з найбільших міст країни призвело до швидкого розвалу урядової армії та повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Через кілька днів росіяни почали виводити свої війська з Тартуса.