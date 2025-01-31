Пасажирські літаки пролетіли над Львівщиною? Усі подробиці загадкових рейсів

Ці борти вмішають від 100 пасажирів

У небі над Україною мало не щодня фіксують пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір. Не виключенням стали і два пасажирські борти з Риги та Бангкоку.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Літаки пролетіли над Львівською областю, прямуючи до своїх точок призначення.

Борт рейсу AY142 / FIN142 вилетів з Бангкоку о 7:50 27 січня і приземлився у Гельсінках о 14:52. Прямуючи до Європи, за даними мапи, літак перетнув закритий повітряний простір над Львівською областю України.

Другий рейс, який також пролетів над Україною, — BT757 / BTI9BN. Пасажирський літак вилетів з Риги о 12:00, а приземлився у Бухаресті о 14:25. Цей рейс також порушив, якщо вірити порталу, закритий повітряний простір 27 січня.

Перший рейс здійснював літак Airbus A359, який вмішує від 250 до 350 пасажирів, а другий — Airbus A220, який вміщує від 100 до 160 пасажирів.

Зазначимо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення. Проте, моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути декілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Львовом помітили елітний приватний літак.