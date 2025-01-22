Займався шпигунством? У британських водах помітили корабель Росії

Океанографічний корабель "Янтар" помітили за 70 кілометрів від узбережжя Британії в протоці Ла-Манш

Російський корабель "Янтар", який використовується для збору інформації та складання карток, увійшов до територіальних вод Великої Британії.

Про це повідомляє Business Insider. Корабель помітили ще 20 січня за 70 кілометрів від узбережжя Британії в протоці Ла-Манш. За судном протягом кількох днів спостерігали кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Далі корабель "Янтар" вирушив у Північне море.

Це судно було збудовано на Прибалтійському суднобудівному заводі "Янтар" у 2009-2010 роках, спущено на воду у 2012 році. Введено в експлуатацію в 2015 році: на сьогоднішній день корабель перебуває у складі Північного флоту РФ, який базується в Сєвєроморську Мурманської області.

Міністр оборони Британії Джон Хілі заявив, що корабель виконував шпигунську місію на користь Росії. Про це повідомляє ВВС. За словами міністра, цей інцидент свідчить про черговий прояв російської агресії, що росте.

"Я хотів би, щоб президент Путін почув це послання: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій щодо захисту своєї країни", — заявив Хілі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Великобританія відіграватиме "повну роль" у процесі миротворчості між Росією та Україною.