Посилки українців із Китаю почали масово конфіскувати: що відбувається

Meest China пообіцяла компенсувати доставку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українка замовила в Китаї зимову куртку з хутром без бренду, але замість покупки отримала повідомлення про те, що китайська митниця конфіскувала посилку. Як з’ясувалося, це не поодинокий випадок.

Про свою посилку Мар’яна розповіла у Threads, опублікувавши повідомлення від Meest China. У ньому йдеться, що посилка могла порушити митні вимоги Китаю.

Покупчиня отримала повідомлення про конфіскацію посилки, відправленої 09.09

Що повідомили про конфіскацію куртки

У повідомленні причиною конфіскації назвали підозру в порушенні митних вимог – контрафакт або товари, заборонені до перевезення. Як випливає з повідомлення, рішення остаточне.

"Митниця Китаю конфіскувала вашу посилку, відправлену 09.09, через підозру в порушенні митних вимог (контрафакт / товари, заборонені до перевезення). На жаль, рішення остаточне. Нам шкода, що так сталося. Meest China компенсує вартість доставки", – йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання під дописом, авторка уточнила, що купила куртку з хутром на китайському внутрішньому маркетплейсі. Посилку відправили авіатранспортом. Інше замовлення, яке відправили того самого дня, вона вже отримала.

"Не знаю, того самого дня їхали дві посилки: одна прийшла вже давно, а цю затримали", – написала Мар’яна.

Авторка розповіла, що вже отримала другу посилку, відправлену того самого дня

Що розповіли інші покупці

Користувачка @olenaaa_nvm також повідомила про конфіскацію. За її словами, спочатку їй пояснювали затримку перевіркою рейсу, а згодом повідомили, що відправлення вилучили. Тепер вона вимагає підтвердити причини такого рішення.

"Те саме, жодних брендів і заборонених товарів. Спочатку писали, що саме рейс проходить перевірку, а тепер – що конфіскували мою посилку. Тепер вимагаю від них підтвердження хоча б китайською мовою, чому і за що конфіскували", – написала @olenaaa_nvm.

У коментарях інша покупчиня зажадала пояснити причини конфіскації

Ще один коментатор, @wwr_wqs, розповів, що після конфіскації йому не повернули навіть гроші за доставку. Він окремо зазначив, що замовлений товар не мав бренду.

"Це ще добре, що компенсують вартість доставки, бо коли мою посилку конфіскували, гроші за доставку не повернули. Хоча там навіть бренду не було", – написав @wwr_wqs.

@kovalenko_irina7 також отримала аналогічне повідомлення і додала його до коментаря. У її випадку йшлося про посилку, відправлену 29.07. У повідомленні вказано ту саму причину – підозру в порушенні митних вимог – і обіцянку Meest China компенсувати вартість доставки.

Ще одна користувачка показала повідомлення про конфіскацію відправлення від 29.07

Як повідомляв "Телеграф", якщо посилку знищено через обстріл, по компенсацію до "Нової пошти" має звернутися відправник. Одержувачу спочатку варто зв’язатися з ним.