Мінімальна пенсія може зрости майже втричі: яка сума і коли

Різниця між пропозиціями уряду й соціального комітету становить 4 466 гривень, а бюджет пройшов лише перше читання

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Верховна Рада 28 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2027 рік, у якому уряд і соціальний комітет пропонують різні розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цей показник напряму пов'язаний із мінімальною пенсією за віком: Кабмін передбачає 2 878 гривень, а комітет рекомендує 7 344 гривні.

Про пропозиції до соціальних стандартів повідомляє "Судово-юридична газета". У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень.

Яке підвищення пропонують на 2027 рік

Урядовий варіант передбачає зростання цього показника на 283 гривні, або близько 10,9%, порівняно з 2026 роком. Саме прожитковий мінімум для цієї категорії населення має значення для визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до законодавства.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує встановити вищий показник із 1 січня 2027 року. Різниця між його пропозицією та сумою в урядовому проєкті становить 4 466 гривень.

Свою рекомендацію комітет пов'язує з розривом між законодавчо встановленим прожитковим мінімумом і фактичними витратами населення. За його висновками, визначені законом показники прожиткового мінімуму в 2,7–3,6 раза нижчі за фактичні.

Коли визначать остаточний розмір

Жоден із запропонованих розмірів на 2027 рік ще не затверджений остаточно. Парламент підтримав бюджетний законопроєкт №16000 лише в першому читанні, а рекомендовані комітетом суми поки не є встановленими соціальними стандартами.

Тепер Кабінет Міністрів має доопрацювати документ з урахуванням схвалених Верховною Радою бюджетних висновків і підготувати його до другого читання. Остаточний розмір прожиткового мінімуму визначать за результатами подальшого розгляду та ухвалення закону про держбюджет на 2027 рік.

Як повідомляв "Телеграф", пенсіонерам автоматично призначають вікові надбавки, якщо загальна сума виплат не перевищує встановлений поріг.