РФ нарощує атаки дронами на кордоні, їхня кількість вже перевищує артобстріли: у ДПСУ розповіли деталі

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони України

Російські військові нарощують використання безпілотників на прикордонних територіях України. В окремі дні кількість атак дронами вже перевищує артилерійські обстріли.

Про це в етері "День.Live" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, основними регіонами, де зросла кількість обстрілів безпілотниками є Сумщина, Чернігівщина та Харківщина.

Сили оборони України натомість відповідають ударами та постійно моніторять кордон, аби виявляти місця запусків.

"До 2022 року, до повномасштабного вторгнення, прикордонники не мали в себе на озброєнні ні артилерії, ні достатньої кількості мінометів, зокрема, не мали й реактивних систем залпового вогню. Зараз все це є для того, щоб нищити ворога і по лінії кордону, і на лінії фронту", – заявив речник.

В оперативному командуванні "Північ" повідомили, що упродовж минулої доби ворог здійснив 69 обстрілів прикордонних районів України з різних видів озброєнь. У дописі зазначається, що більша частина цих ударів, ймовірно, була здійснена скидами невідомих вибухових пристроїв та FPV-дронами. Внаслідок ударів загинула одна цивільна людина, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що армія Білорусі направила на кордон з Україною свої війська – чисельність особового складу налічує близько 1500 осіб.