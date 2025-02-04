Теща з автопарком на мільйони: у екскерівника ТЦК Харківщини відберуть елітні машини (фото)

Автопарк суттєво виріс за перші два роки війни

Теща ексголови харківського ТЦК придбала люксові авто на 3,4 мільйона під час війни. Та користувався ними саме колишній начальник районного ТЦК.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо майна родини колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова. Прокурори вимагають визнати необґрунтованими активи вартістю 3,4 мільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні на сторінці САП.

За даними слідства, теща посадовця у 2022-2023 роках стала власницею двох нових елітних автомобілів. Проте розслідування виявило, що транспортними засобами користувався сам ексголова ТЦК та його близькі.

Державне бюро розслідувань зібрало докази того, що посадовець розпоряджався автівками на власний розсуд, хоча формально вони належали його тещі. Аналіз фінансового становища як самого керівника ТЦК, так і членів його родини засвідчив відсутність законних джерел доходу для придбання такого коштовного майна.

3 лютого 2025 року САП звернулася до суду з вимогою конфіскувати автомобілі на користь держави через сумнівне походження коштів на їх купівлю. Про результати судового розгляду обіцяють повідомити згодом.

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