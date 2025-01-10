Російський мазут із Чорного моря дістався вже і до Одещини, але в незвичний спосіб (фото)

Постраждалих птахів помітили 9 січня

На територію національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області у четвер, 9 січня прилетіли птахи, вимащені мазутом, що розлився з затонулих у середині грудня біля Керченської протоки російських танкерів. Ймовірно, птахи прилетіли з місця аварії.

Сумні фото опублікував у Facebook доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв. Він уточнив, що постраждалі птахи — пірникоза та баклан.

Забруднена мазутом пірникоза

Птах, ймовірно, дістався до Одещини з місця аварії

"А ось і до нас вчора (9 січня, — ред.) вже прилетіли частково обмазані мазутом птахи. Велика пірникоза, яка була знайдена у Національний природний парк "Тузлівські лимани" частково обмазана мазутом імовірно прилетіла з місця аварії. Відомо, що велика пірникоза літає швидко махаючи крилами і може пролетіти велику відстань. Спостерігали ми і за великим бакланом, якій був в такому ж стані як і пірникоза, але дістати його з води було неможливо", — розповів науковець.

Оперіння пірникози у мазуті

Птах є одним з багатьох, що потерпає від екологічного лиха

Нацпарк "Тузлівські лимани" розташований на території Білгород-Дністровського району Одещини. Він простягається вздовж узбережжя Чорного моря та включає 13 морських лиманів, серед яких Шагани, Алібей, Бурнас та низку дрібних лагун. Екосистема з 1996 року є частиною Рамсарських угідь України, що мають статус природоохоронної території.

Загальна площа лиманів становить 206 кв.км. Від моря лимани відмежовані піщаною косою завдовжки 29 км та 60-400 м завширшки. Екоактивісти називають Тузлівські лимани "пологовим будинком" риб Чорного моря. Заболочені ділянки, зарослі солестійкою рослинністю є ідеальним місцем для нересту риб і гніздування сотень видів птахів, багато з яких – червонокнижні. На лиманах зупиняються перелітні птахи.

Як повідомляв "Телеграф", речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив, що мазут, який потрапив у воду внаслідок аварії танкерів "Волганафта-212" та "Волганафта-239", може досягти південних портових міст України. Зокрема, мазут може дістатись Одеси та навіть Миколаєва по Дніпро-Бузькому лиману.

Водночас у Міндовкілля вважають, що ймовірність поширення мазуту на узбережжя Одеської області та забруднення пляжів наразі низька. Проте ситуація біля узбережжя Криму стрімко змінюється.