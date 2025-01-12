Російський мазут з Чорного моря дістався Азовського. Фото і реакція соцмереж

Мазут з танкерів у Керченській протоці досяг узбережжя Азовського моря в окупованій частині Запорізької області

У грудні 2024 року за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки затонули два танкери, "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239". В результаті стався витік мазуту в Чорне море, а потім і в Азовське.

Про це повідомив у Telegram голова російської окупаційної "адміністрації" Запорізької області та колишній народний депутат України Євген Балицький. За словами колаборанта, викид мазуту було зафіксовано на Бердянській косі — забруднення виявлено на ділянці завдовжки 14,5 км.

Від викиду мазуту постраждали населені пункти Бердянськ, Приазовське, Строганівка, Приморський Посад, Новокостянтинівка, Степанівка, Приморськ, а також Бердянська коса, Федотова коса та коса Пересип у селі Атманай.

У мережі також з’явились фото наслідків забруднення у цьому районі.

Український журналіст Денис Казанський звинуватив російських окупантів та колаборантів у екологічній катастрофі в Азово-Чорноморському басейні.

"Як зазвичай захопили територію просто для того, щоб її за***ти. Ні на що інше вони не здатні", — написав він у Telegram.

У свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що мазут був виявлений на острові Тузла в Керченській протоці. Наступного тижня очікуються шторми, а це означає, що мазут швидше потрапить до Азовського моря, зазначив чиновник.

Раніше "Телеграф" також писав про те, як виглядає Чорне море після розливу російського мазуту. Плями сягнули берегів Керчі.