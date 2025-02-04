Захисний рів не допоміг: під Анапою помітили новий викид мазуту

Місцевий блогер розповів про "дикий сморід"

Під Анапою на пляжах виявили нові масштабні викиди мазуту з моря. Нафтопродукти забруднили прибережну смугу в районі Джемете, де берег вже був очищений волонтерами від попередніх розливів.

Небезпечна речовина має м'яку консистенцію та не тоне у воді, попри низькі температури повітря. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на місцевого блогера Юрія Озаровського та еколога Жору Каваносяна.

Мешканці Анапи помітили нове забруднення вранці 4 лютого. На світлинах та відео з соціальних мереж видно численні мазутні плями, що вкрили піщану зону пляжу.

Місцевий блогер розповів про "дикий сморід" під час ранкової пробіжки, який викликав подразнення та почервоніння очей. На відеозаписах помітно нафтопродукти у морі поблизу вже очищеної берегової лінії, де було викопано спеціальний протимазутний рів.

Волонтери зазначають, що до узбережжя прибиває величезні пласти забруднювальної речовини. Протимазутний рів, створений для захисту берега, почав замиватися під час припливу. Походження нових забруднень залишається нез'ясованим, оскільки рівень хвиль замалий для підняття мазуту з морського дна.

Раніше повідомлялося про перевищення граничної концентрації канцерогену бензапірену в очищеному піску у 22,5 раза. За оцінками екологів, повне очищення узбережжя можливе не раніше 2026 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Одещині виявили ще один осередок забруднення російським мазутом. Цього разу речовина дісталася до інших території Національного природного парку "Тузлівські лимани".