Пролетів через всю Україну? В нашому небі помітили російський літак (карта)

Він нібито залетів через Сумщину

Над Україною зафіксували черговий загадковий літак. Пасажирське повітряне судно російського "Аерофлоту" дорогою з Москви до Стамбулу (Туреччина) нібито пролетіло над територією України.

Про це свідчать дані порталу Airnavradar. Згідно з ними, йдеться про літак "Аерофлоту", який нібито пролетів через повітряний простір України. Він залетів з боку Сумської області та залишив українське небо в районі Чорного моря на півдні. Радари зафіксували його над Сумською, Полтавською, Черкаською, Кіровоградською та Миколаївською областями.

Варто нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною залишається закритим. Проте моніторингові сервіси час від часу фіксують пасажирські літаки над різними регіонами нашої країни.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути декілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS. Ще одне пояснення цього явища — активне використання РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби) або проблеми обробки даних у сервісах відстеження польотів.

Як розповідав "Телеграф", раніше над Україною помітили два пасажирські літаки з Білорусі. Вони нібито перетнули всю країну, пролетівши над Київською областю, Донбасом та Дніпром.