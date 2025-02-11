Прояв "доброї волі" з боку Росії: стало відомо за ким літав до Москви на особистому літаку соратник Трампа

Влада США назвала цю подію "хорошим знаком"

У вівторок, 11 лютого, соратник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з Вашингтона на своєму особистому літаку бізнес-класу Gulfstream. Як виявилося, мільярдер приїхав забрати звільненого Кремлем американського в’язня Марка Фогеля.

Чоловіки цього ж дня залишили територію РФ. Про це повідомив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц у соцмережі "Х".

Відомо, що громадянин Америки Марк Фогель був звільнений Кремлем "у результаті обміну". На кого саме обміняли колишнього викладача, який був засуджений у РФ на 14 років за зберігання наркотиків, не уточнюється.

У повідомленні влада США підкреслила, що звільнення їхнього громадянина є проявом "доброї волі" з боку Росії. Також наголошується, що цей обмін — це "хороший знак" на шляху до завершення українського конфлікту.

Американець "повернеться на батьківщину вже сьогодні вночі", а його сім'я вже встигла подякувати президенту США Дональду Трампу за звільнення в'язня.

Український публіцист Андрій Плахонін прокоментував цей обмін і назвав його "подаруночком Путіна Трампу".

"Ось за ким сьогодні Gulfstream Віткоффа в Москву прилітав… Фогель був викладачем англо-американської школи в Москві і, за сумісництвом, співробітником посольства США в Росії. У серпні 2021 року в аеропорту "Шереметьєво" в його багаж підклали пакет з 11 г марихуани і 8 г гашишної олії, і в червні 2022 року засудили до 14 років позбавлення волі. Такого роду заручників Кремль збирає поштучно роками, і використовує як розмінний дипломатичний капітал — для обміну на заарештованих російських шпигунів і ось таких подарунків," — написав Плахонін.

Хто такий Марк Фогель, якого звільнив Кремль

Марк Фогель — колишній співробітник посольства США в Росії та викладач історії з Пенсільванії, який у Москві працював учителем в одній з англо-американських шкіл. Його затримали в серпні 2021 року в аеропорту Шереметьєво. При собі в нього виявили наркотики — 11 г марихуани та 8 г гашишної олії.

Фогель на момент арешту вже не мав дипломатичного статусу, і 2022 року його було засуджено до 14 років колонії суворого режиму за контрабанду наркотиків.

Фогель повністю визнав провину і розповідав, що він вживав марихуану за медичними показаннями після операції на хребті, що підтверджується записом у його медкарті. За словами Фогеля, він не знав про існуючу в Росії заборону на медичну марихуану.

У серпні 2024 року радник із національної безпеки США Джейк Салліван назвав Марка Фогеля неправомірно затриманим.

Що відомо про Стіва Віткоффа, який літав до Москви

Відомо, що Стів Віткофф — американський мільярдер, інвестор у нерухомість та забудовник, який обіймав посаду спецпосланця США на Близькому Сході.

Народився він 15 березня 1957 року у Бронксі. Отримав ступінь доктора права в Університеті Хофстра. Працював в юридичній фірмі з нерухомості Dreyer & Traub, де одним з його клієнтів був Дональд Трамп.

У 1985 році об'єднався з колегою-юристом Лоренсом Глюком, заснував Stellar Management і придбав дешеві будівлі у Вашингтон-Гайтс, Мангеттен. Накопичив невеликий портфель будівель і 1995 року розширив свою діяльність на Нижній Мангеттен, купивши кілька дешевих офісних будівель. У 1996 році йому вдалося отримати фінансування від Credit Suisse First Boston для купівлі 33 Maiden Lane, 27-поверхової вежі, спроектованої Філіпом Джонсоном.

Віткофф живе у Верхньому Іст-Сайді на Мангеттені. У 1987 році він одружився з Лорен Раппопорт. У них троє синів. У 2011 році їхній 22-річний син Ендрю помер від передозування оксиконтину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент США Дональд Трамп заявив про те, що у питанні врегулювання війни Росії проти України зовсім скоро буде поставлено крапку. За його словами, ця війна принесла надто багато "смертей та руйнувань" і вона "повинна і буде" зупинена.