Конфуз з дверима, злодійська звичка та відмова від гімну: якою була інавгурація Януковича 15 років тому (фото)

В інавгурації президента Януковича вже тоді, 15 років тому, помітили недобрі знаки

Цього дня 25 лютого, 15 років тому, відбулася інавгурація новообраного президента України Віктора Януковича. Він переміг Юлію Тимошенко у другому турі виборів, що проходили у 2010 році. День інавгурації був ознаменований конфузами та цікавими моментами.

"Телеграф" вирішив згадати, якою була інавгурація Віктора Януковича 25 лютого 2010 року. І які недобрі знаки вже тоді побачили українці.

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Благословення від Кирила та бойкот від Тимошенко

Перед інавгурацією у Верховній Раді Віктор Янукович заїхав на святковий молебень до Києво-Печерської Лаври. Спеціально для цього богослужіння до Києва приїхав російський патріарх Кирило, який урочисто благословив Януковича на вступ на посаду президента.

Фото: Getty Images

При цьому варто сказати, що інші "російські друзі" Віктора Федоровича на його інавгурацію не приїхали. Не було ні Путіна, який тоді очолював уряд РФ, ні Медведєва, який був президентом.

Фото: Getty Images

А ось Юлія Тимошенко, яка програла вибори Януковичу, взагалі бойкотувала інавгурацію свого опонента. Не прийшли на урочистий захід у Верховну Раду й однопартійці Юлії Володимирівни із БЮТ. Більше того, після оголошення дати інавгурації Тимошенко подала позов до Вищого адміністративного суду України про оскарження результатів президентських виборів, але за кілька днів передумала та відмовилася від позову.

Фото: Getty Images

Конфуз з дверима, ігнор гімну та злодійська звичка

Після богослужіння у Лаврі Віктор Янукович попрямував до Верховної Ради. І вже там стався кумедний конфуз — двері парламенту поривом вітру зачинилися буквально перед носом нового президента. Багато хто тоді помітив у цьому недобрий знак. Солдатам із почесної варти, порушуючи протокол, довелося притримати двері перед Януковичем.

Фото: Getty Images

Коли президент увійшов до зали під куполом і зайняв своє місце на трибуні, тодішній речник ВР Литвин оголосив церемонію інавгурацію відкритою. Одразу ж зазвучав гімн України у виконанні хору. Як багато українців тоді помітили — Янукович проігнорував звуки гімну і не підспівував, як це зазвичай роблять усі українці.

Фото: Getty Images

Ще один курйоз трапився після проголошення присяги новообраним президентом. Коли Януковичу вручили відповідні символи та атрибути державної влади, він проявив свої "злодійські" звички. Так, Віктор Федорович досить довго демонстрував гостям у залі прийняту ним державну печатку, а врученою булавою навіть потряс над головою, ніби вихваляючись.

Фото: Getty Images

А коли голова ЦВК вручив Януковичу посвідчення Президента України у вигляді синьої книжечки, той поклав його в нагрудну кишеню піджака, хоча за офіційним протоколом мав би покласти посвідчення на протягнуту йому червону подушку. До речі, у момент, коли Януковичу надали всі ці атрибути влади, він уперше від початку церемонії задоволено посміхнувся.

Фото: Getty Images

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