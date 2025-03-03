У Росії посадили "королеву марафонів": скільки їй дали і за якісь гріхи

Олена Бліновська не сплатила до скарбниці країни-агресорки майже 600 млн рублів

У Москві Савеловський суд виніс вирок Олені Бліновській – авторці популярних онлайн-марафонів. Її засудили до п’яти років колонії загального режиму за ухилення від сплати податків на суму майже 600 мільйонів рублів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За інформацією видань, суд зобов’язав Бліновську виплатити штраф у розмірі 1 мільйона рублів та компенсувати РФ 587 мільйонів несплачених податків.

Крім того, жінці заборонили займатися підприємницькою діяльністю протягом чотирьох років.

Бліновську затримали у квітні 2023 року в Смоленській області, коли вона намагалася втекти до Білорусі, аби уникнути слідства. За версією обвинувачення, вона використовувала схему "дріблення бізнесу" – створювала безліч дрібних юридичних компаній та індивідуальних підприємців для приховування доходів від своїх онлайн-марафонів.

Спочатку сума її податкових боргів перевищувала 918 мільйонів, а з урахуванням штрафів та пені сягала 1,4 мільярда. Згодом Бліновська частково сплатила податки, що дозволило їй значно знизити суму заборгованості.

Хто така Олена Бліновська

Олена Бліновська – російська спікерка, авторка та ведуча популярного марафону особистісного зростання "Марафон бажань". Це – 4-тижневий онлайн-тренінг з індивідуальною перевіркою завдань. За кілька років його і справді пройшли тисячі людей, які доволі часто залишали негативні відгуки. Марафон критикували за поверхневий зміст та високу вартість, яка не відповідає реальній якості матеріалу. Його учасники скаржилися, що завдання часто повторювали банальні психологічні техніки, а сам курс був більше схожий на комерційний проєкт із мінімальною практичною користю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення кінопремії "Оскар". Перемогу в номінації "найкращий фільм" здобула комедійно-романтична драма "Анора", яка загалом зібрала аж п’ять статуеток. У фільмі знялися кілька російських акторів.