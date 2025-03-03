В России посадили "королеву марафонов": сколько ей дали и за какие грехи

Елена Блиновская не заплатила в казну страны-агрессорки почти 600 млн рублей

В Москве Савеловский суд вынес приговор Елене Блиновской – автору популярных онлайн-марафонов. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму около 600 миллионов рублей.

Об этом сообщают российские СМИ. По информации изданий, суд обязал Блиновскую выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей и компенсировать РФ 587 миллионов неуплаченных налогов.

Кроме того, женщине запретили заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области, когда она пыталась бежать в Беларусь во избежание следствия. По версии обвинения, она использовала схему "дробления бизнеса" – создавала множество мелких юридических компаний и ИП для сокрытия доходов от своих онлайн-марафонов.

Первоначально сумма ее налоговых долгов превышала 918 миллионов, а с учетом штрафов и пени достигала 1,4 миллиарда. Впоследствии Блиновская частично уплатила налоги, что позволило значительно снизить сумму задолженности.

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская – российская спикер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста "Марафон желаний". Это 4-недельный онлайн-тренинг с индивидуальной проверкой заданий. На протяжении нескольких лет его действительно прошли тысячи людей, которые довольно часто оставляли негативные отзывы. Марафон критиковали за поверхностное содержание и высокую стоимость, не соответствующую реальному качеству материала. Его участники жаловались, что задачи часто повторяли банальные психологические техники, а сам курс больше походил на коммерческий проект с минимальной практической пользой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии "Оскар". Победу в номинации "лучший фильм" одержала комедийно-романтическая драма "Анора", которая в общей сложности собрала пять статуэток. В фильме снялось несколько российских актеров.