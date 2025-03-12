Терорист Гіркін вчинив суїцид у в’язниці? Що відомо

У мережі з’явилася інформація про смерть військового злочинця Ігоря Гіркіна внаслідок самогубства

У середу, 12 березня, російські ЗМІ повідомили, що терорист Ігор Гіркін, який відбуває покарання у російській в’язниці, вчинив суїцид. У соцмережах також з’явилися фото "тіла та передсмертної записки".

Однак медіа Mash спростувала смерть так званого колишнього "міністра оборони ДНР" із посиланням на його адвоката та дружину Мирославу Регінську.

Фото нібито трупа Ігоря Гіркіна та його "передсмертну записку" російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров опублікував у своєму Telegram-каналі. Разом з тим Невзоров написав, що ця смерть полковника ФСБ у відставці може стати не останньою і точно не є першою.

"Гіркін давно перетворився на фольклорного персонажа, на кшталт шишиги чи Голема. Зазначається і висока воскресальна здібність "героя російської весни". Він уже кілька разів помирав і навіть був похований", — йдеться у дописі.

Журналіст зазначив, що немає нічого простішого, ніж нагадати про себе через повідомлення про свою смерть. Сьогодні "шалун Гіркін знову "самовипилявся", про що повідомляють "інсайдери" в системі ФСВП".

Він також додав, що, ймовірно, і ця кончина військового злочинця — не остання.

"Путінський режим створює всі умови для щоденного вмирання", — резюмував Невзоров.

За інформацією "Інтерфаксу" сьогодні, 12 березня, Кіровський обласний суд залишив без змін ухвалу Кірово-Чепецького районного суду, який відмовився пом’якшити покарання Ігорю Гіркіну, засудженому на чотири роки колонії загального режиму у кримінальній справі про заклики до екстремістської діяльності.

Таким чином, чутки про суїцид так званого колишнього "міністра оборони ДНР" можуть бути пов’язані із цією подією.

Тим часом журналісти Mash заявили, що повідомлення про те, що Гіркін наклав на себе руки в ІК-5 і залишив передсмертну записку є неправдивими та звинуватили Невзорова в поширенні фейку.

"Це неправда, Ігор Іванович живий, здоровий, скаржиться на режим. Про це нам розповів його адвокат. Дружина Стрєлкова Мирослава Регінська також підтвердила, що новина фейк. І вже не перший подібний — вперше Стрєлкова ховали в лютому 2024-го. Опубліковане фото зроблено в СІЗО Саратова у 2016 році", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше так званому колишньому "міністру оборони ДНР" Ігорю Стрєлкову-Гіркіну стало погано в колонії, де він відбуває строк за "заклики до екстремізму". Колишній бойовик скаржився на біль у серці.