Террорист Гиркин совершил суицид в тюрьме? Что известно

В сети появилась информация о смерти военного преступника Игоря Гиркина в результате самоубийства

В среду, 12 марта, российские СМИ сообщили, что террорист Игорь Гиркин, отбывающий наказание в российской тюрьме, совершил суицид. В соцсетях также появились фото "тела и предсмертной записки".

Однако медиа Mash опровергло смерть так называемого бывшего "министра обороны ДНР" со ссылкой на его адвоката и жену Мирославу Регинскую.

Фото якобы трупа Игоря Гиркина и его предсмертную записку российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале. Между тем Невзоров написал, что эта смерть полковника ФСБ в отставке может стать не последней и уж точно не первая.

"Гиркин давно превратился в фольклорного персонажа, вроде шишиги или Голема. Отмечается и высокая воскресательная способность "героя русской весны". Он уже пару раз умирал и даже был похоронен", — говорится в посте.

Журналист отметил, что нет ничего проще, чем напомнить о себе через сообщение о своей смерти. Сегодня "шалун Гиркин опять "самовыпилился", о чем сообщают "инсайдеры" в системе ФСИН".

Он также добавил, что, по всей вероятности и эта кончина военного преступника — не самая последняя.

"Путинский режим создает все условия для ежедневного умирания", — резюмировал Невзоров.

По информации "Интерфакса" сегодня, 12 марта, Кировский областной суд оставил без изменений постановление Кирово-Чепецкого районного суда, отказавшего смягчить наказание Игорю Гиркину, осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

Таким образом, слухи о суициде так называемого бывшего "министра обороны ДНР" могут быть связаны с этим событием.

Между тем, журналисты Mash заявили, что сообщения о том, что Гиркин покончил с собой в ИК-5 и оставил предсмертную записку являются неправдивыми и обвинили Невзорова в распространении фейка.

"Это неправда, Игорь Иванович жив, здоров, жалуется на режим. Об этом нам рассказал его адвокат. Супруга Стрелкова Мирослава Регинская также подтвердила, что новость фейк. И уже не первый подобный — впервые Стрелкова хоронили в феврале 2024-го. Опубликованное фото сделано в СИЗО Саратова в 2016 году", — говорится в публикации.

Напомним, ранее так называемому бывшему "министру обороны ДНР" Игорю Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии, где он отбывает срок за "призывы к экстремизму". Бывший боевик жаловался на боли в сердце.