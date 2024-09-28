Часті напади і віднімається рука: у Стрєлкова-Гіркіна в колонії виникли великі проблеми

Адвокати просять перевести його до лікарні

Так званому колишньому "міністру оборони ДНР" Ігореві Стрєлкову-Гіркіну стало погано в колонії, де він відбуває термін за "заклики до екстремізму". Колишній бойовик скаржиться на біль у серці.

Як повідомляють росЗМІ, у колонії у 53-річного Стрєлкова все частіше стали траплятися напади стенокардії на тлі ішемічної хвороби серця. Крім того, у нього з’явилася сильна задишка і почала відніматися рука.

Захист "колишнього міністра" наполягає на поміщенні його у лікарняний стаціонар, апелюючи до того, що Стрєлкову необхідна термінова операція на серці. За словами адвоката, колишньому бойовику буде потрібно шунтування чи стентування. Це можна буде визначити лише за результатами повного обстеження, яке у тюремних умовах неможливе.

Для довідки: Ігор Гіркін (Стрєлков) — колишній полковник ФСБ, відставний офіцер російської армії, колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР", а також військовий злочинець. З початком повномасштабної війни в Україні Гіркін-Стрєлков різко критикував російське керівництво. Він визнавав перевагу української армії та заявляв, що російська армія вже програла Україні. Щобільше, Гіркін пророкував ганебне падіння з трону президенту РФ Володимиру Путіну. Проте критика його була не в тому, що Росія веде війну проти України, вбиваючи жінок та дітей, а в тому, що робити це, на його думку, треба було жорсткіше. У результаті за таке "вільнодумство" його засудили на 4 роки за екстремізм.

Як повідомляв "Телеграф", адвокат Стрєлкова також розповів, що його підзахисний змінить роботу — з тюремних кравців він перекваліфікувався на електрики. Він займався пошиттям форми для російських військ, які воюють проти України, а зараз він навчається на електрика та працює у швейному цеху.