Малий клоп, але смердючий: мережа регоче над новим званням пропагандиста Соловйова

У РФ часто нагороджують тих, хто допомагає режиму Путіна

Міністр спорту Росії та голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов розповів про успіхи "журналіста" Володимира Соловйова у спорті. Напередодні глава російського спорту особисто нагородив Соловйова званням майстра спорту із практичної стрільби.

Відповідний коментар Дегтярьова наводить Sports.ru. Михайло наголосив, що нагородив Соловйова ще минулого року, але російські журналісти не помітили цього, тому довелося повторити процедуру ще раз.

– Днями ви вручили скоринку майстра спорту із практичної стрільби телеведучому Володимиру Соловйову. За що?

– Так заслужив! Він бере участь у турнірах, успішно. Ось федерація його й подала, подала документи. Він же не перший рік змагався, йшов до цього, добре стріляє з різних видів зброї. Колись поставив за мету стати професійним стрільцем – і досяг її. Поважаю.

– Чому ви вирішили окремо привітати його на своєму каналі, це ж рядовий норматив?

– Він людина відома, хай люди знають. Сам Володимир скромний, я взагалі йому звання присвоїв ще у грудні. Але знову журналісти спортивні нічого не читають – ні статут ОКР, ні опубліковані накази міністра. Проворонили, – сказав Дегтярьов.

У мережі лише сміються з нового звання Соловйова. Один із користувачів описав пропагандиста відомим фразеологізмом: "малий клоп, але смердючий".

Нагадаємо, Дегтярьов підтримує главу Кремля Володимира Путіна і навіть називає себе "солдатом Путіна". Він прославився у РФ завдяки своїм походам у лазню з Володимиром Жириновським.