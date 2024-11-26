Росія замінить командувачів на двох напрямках фронту: що відомо про новопризначених

Деякі з них під санкціями багатьох країн

У Міноборони Росії призначили нових командувачів угрупованнями військ "Схід" і "Південна". Ці люди вже потрапляли в поле зору українських спецслужб.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Там розповіли, хто був призначений.

"Генерал-лейтенант Андрій Іванаєв командуватиме угрупованням "Схід", генерал-лейтенант Олександр Санчик прийме командування угрупованням "Південь", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, генерал-полковник Олександр Лапін продовжить командування угрупованням "Північ", яке, зокрема, виконує бойові завдання в Курській області.

Андрій Іванаєв — що відомо

Варто зазначити, що Андрій Іванаєв, якого призначили на угрупування "Схід" був командувачем 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Він потрапляв у поле зору українських спецслужб. Він та інші генерали організували й забезпечили збройне вторгнення окупаційних військ на територію Харківської області. Перебуває під персональними міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії.

Олександр Санчик — що відомо

Олександр Санчик — російський воєначальник, генерал-лейтенант. З вересня 2020 року — командувач 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Учасник військової операції Росії у Сирії. Пройшов основні командні посади від командира танкового взводу до командувача загальновійськової армії. Через вторгнення Росії в Україну потрапив під санкції Великої Британії, як причетний до ракетних ударів по українських містах. Внесений до санкційного списку всіх країн Євросоюзу за підтримку і здійснення дій, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Олександр Лапін — що відомо

Олександр Лапін — російський воєначальник. Командувач військ Центрального військового округу з 22 листопада 2017 року. Генерал-полковник (2019). З 15 травня 2024 року командувач Ленінградським військовим округом. 2023-2024 року Лапін який контролював безпеку в Курській області. Він розпустив раду, що займалася захистом прикордонного регіону, це сталося за кілька місяців до операції України у Курській області.

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