РосСМИ "спалили" базу своих дроноводов в Москве: туда уже наведывались украинские дроны (видео)

Россия управляла FPV-дронами с Москвы

Российские СМИ опубликовали информацию о расположении базы своих дроноводов в Москве, с которой атаковали Часов Яр. Она была размещена в международном деловом центре "Москва-Сити", в который уже несколько раз попадали украинские БПЛА.

Видео с управлением атаки на Украину из Москвы опубликовало пропагандистское медиа "РИА Новости". Через несколько часов материал был удалён с сайта и Telegram-канала.

"Впервые FPV-дроны, которыми управляли из Москвы, поразили объект ВСУ во Временном Яру", — говорилось в сообщении.

Более того, в тексте медиа указало точную локацию этой базы — "Москва-Сити", что сразу же возмутило россиян. Большинство считает, что теперь этот центр станет целью украинской армии. Даже некоторые росСМИ писали, что ""Москва-Сити" теперь — легитимная цель".

Заметим, что на опубликованном в сети видео, которое идет более 5 мин, военные не только рассказывают о своей базе в центре столицы РФ, но и о тонкостях работы. Отмечая, что управление дронами на столь большом расстоянии от фронта сложная работа. Расстояние от "Москвы-Сити" до линии столкновения более 840 км.

"Москва-Сити" на карте

"Москва-Сити" на карте

Однако, как написал военнослужащий ВСУ, аэроразведчик Александр Карпюк (Серж Марко), в Украине также есть похожая система, разработанная компанией, производящей дроны "Вампир" и FPV "Shrike".

"Однако в отличие от россиян, мы не указывали, где у нас сидят пилоты, и как оно работает. Москва-сити, жди в гости", — говорится в сообщении.

Схема "Москвы-Сити"

Добавим, что "Москва-Сити" – это московский международный деловой центр в центре Москвы. Он имеет 6 небоскребов с максимальной высотой 300 метров и больше. Башни "Москва-Сити" по меньшей мере дважды атаковали дроны.

Одна из атак пришлась на 30 июля 2023 г., тогда дрон попал в офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. После взрыва прохожие обнаружили разбросанную по улице документацию министерства. По состоянию на 2019 год в этой башне были размещены Минэкономразвития и Минпромторг. Второй раз "Моксва-Сити" атаковали 1 августа 2023 года. Под удар попали те же башни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале апреля дроны атаковали Россию. Взрывы слышали в Краснодарском крае, Ростове, Энгельсе и т.д.