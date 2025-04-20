Не "мобіків": у ГУР розповіли, кого росіяни просять віддавати під час обмінів

З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з полону понад 5 тисяч своїх громадян

Росія в першу чергу намагається повернути з полону найманців ПВК "Вагнера", які раніше брали участь у військових діях проти України. Також для РФ важливими є представники деяких регіонів та служб.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону. Він зазначив, що повертаються з полону люди різних категорій.

"Кого вони хочуть бачити в першу чергу? Ну, списки різні. Ми можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", по поверненню їхньому справді наполегливо працюють.Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх", — пояснив Юсов.

Він також підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути понад 5 тисяч своїх громадян з російського полону, а також понад 500 осіб поза обмінами. Усього було здійснено 63 операції з обміну полоненими.

Нагадаємо, що 19 квітня 277 українських військових були звільнені з російської неволі. З них — 246 осіб повернулися в рамках обміну, а ще 31 вдалося визволити поза обмінною процедурою. Усі продовжують отримувати всю необхідну медичну допомогу. Крім того, їм виплатять грошове забезпечення за час перебування в полоні, а також нададуть одноразову матеріальну допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в російському Таганрозі слідчий ізолятор №2, за свідченнями звільнених українських полонених та їхніх адвокатів, фактично перетворили на місце катувань. Ексув'язнені розповіли, що вже з перших днів перебування охоронці жорстоко їх били та піддавали тортурам, зокрема підвішували догори ногами.