Українських військовополонених у Чечні використовують як "живий щит".

Українських військовополонених можуть утримувати на стратегічних об’єктах у Чечні. Це робиться для їх захисту від ударів Сил оборони України.

Таку інформацію озвучив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, є випадки, коли полонених розміщують на території нафтопереробних підприємств та інших критичних об’єктів. Таким чином, російські військові використовують їх як "живий щит".

"Уявіть собі: нафтобаза, а в ангарах – наші полонені. Чи маємо ми моральне право завдавати ударів, якщо знаємо про це? Саме тому Сили оборони змушені переглядати свої операції", – зазначив Охріменко.

Він наголосив, що перед ударами по ворожих об'єктах українські військові ретельно планують операції, аби не наражати на небезпеку своїх полонених.

Окрім того, раніше повідомлялося, що чеченські військові можуть викуповувати українських полонених у російських підрозділів, щоб використовувати їх у власних цілях. Ватажок Чечні Рамзан Кадиров відкрито заявляв про намір використовувати полонених як "живий щит" та розміщувати їх на дахах стратегічних об’єктів.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції та міжнародного права, які забороняють використання військовополонених для захисту військових об’єктів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що не лише дружини можуть отримати виплати за полонених і зниклих безвісти військових з 1 лютого.