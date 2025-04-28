Россия назвала пять условий для завершения войны с Украиной: они не совпадают с планом Трампа

Москва готова рассматривать вопрос о прекращении войны только при условии выполнения всех пяти пунктов

Россия выдвинула пять условий для окончания войны, противоречащих предложениям США. Кремль хочет, чтобы Украина отказалась от НАТО и признала потерю Крыма и восточных областей.

Россияне также потребовали снять санкции и отказаться от передачи Запорожской АЭС под контроль Украины и США. Об этом сообщил министр инностранных дел России Сергей Лавров на брифинге.

Во-первых, по словам Лаврова, Украина не должна вступать в НАТО. Москва также настаивает на проведении "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Вторым условием Кремля является международное признание аннексии захваченных территорий. Россия требует, чтобы мир признал Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ, заявил глава российского МИД.

Третье требование касается санкций. По словам Лаврова, с России должны быть сняты все экономические ограничения и возвращены замороженные активы.

Четвертое условие связано с Запорожской АЭС. Лавров сообщил, что Россия отвергает предложение передать станцию ​​под общий контроль Киева и Вашингтона.

Пятое условие, о котором заявил министр МИД РФ, касается языкового вопроса. По его словам, Россия требует отменить в Украине законы, ограничивающие использование русского языка, культуры и русской церкви.

Озвученные Россией требования по завершению войны не совпадают с предложениями США и планом, связываемым с администрацией Трампа. Тем не менее, Лавров подчеркнул, что Москва готова рассматривать вопрос о прекращении войны только при условии выполнения всех пяти пунктов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что СМИ опубликовали "окончательный" мирный план Трампа. Документ представители США представили на переговорах в Париже.