У це важко повірити, але Путін визнав роль України у перемозі над нацистами

Україна була в складі СРСР 74 роки

Президент Росії Володимир Путін визнав спільний внесок народів колишнього СРСР, зокрема України, у перемогу над нацизмом. Він наголосив, що День Перемоги є спільним надбанням для Росії та інших країн, що колись входили до складу Радянського Союзу.

Відповідну заяву він зробив під час міжнародного форуму у Волгограді. Як повідомляють російські державні медіа, Путін зазначив, що в роки війни народи разом пройшли через найважчі випробування, відстояли свою незалежність і майбутнє.

"У роки війни наші народи разом пройшли крізь найважчі випробування, відстояли свою незалежність та майбутнє. І розгром нацизму – це наше спільне надбання", — повідомив російський диктатор.

Також він повідомив, що Москва очікує участі лідерів і військових підрозділів інших країн у параді Перемоги на Червоній площі.

У Другій світовій війні було мобілізовано понад 110 мільйонів солдатів. Загальні втрати військових і цивільного населення становлять за різними оцінками від 50 до 75 мільйонів осіб. З них близько 8–10 мільйонів були українцями, що складало майже чверть усього населення України на той час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що запропоноване Володимиром Путіним "перемир’я" з 8 по 11 травня є спробою убезпечити себе від ударів української армії. Кремлівський лідер прагне провести святкування Дня перемоги на Червоній площі без загрози атак, зокрема ударів дронів.