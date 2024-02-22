Залишилось наздогнати Сталіна. Путін вже перевершив Хрущова та Брежнєва у репресіях — цифри

Путінський режим переплюнув радянські часи

Протягом свого четвертого терміну на посаді президента, Володимир Путін переслідував понад 116 000 осіб. Це новий "рекорд" в кількості репресованих за післясталінську історію Росії.

Було вивчено кримінальні та адміністративні справи, які надійшли до судів у 2018-2023 рр. Про це йдеться в дослідженні "Проєкт".

За статтями, які вважаються репресивними за думкою правозахисників (екстремізм, виправдання тероризму, фейки, дискредитація армії), 5613 осіб стали об’єктами кримінального переслідування. До цієї кількості треба додати ще й тих, хто не погодився піти на війну в Україну, а також тих, хто звинувачується у зраді, шпигунстві тощо. Разом це 11442 репресованих.

Для порівняння, з 1956 по 1961 рік за статтями за ст. 70 ("Антирадянська агітація") та 190 ("Поширення свідомо хибних вигадок, що ганьблять радянський державний і громадський устрій") засудили 4883 людини. А з 1962 по 1985 рік по ним же ще 3234 осіб.

Також було пораховано кількість оштрафованих за висловлювання та участь в мітингах, а це близько 105 тисяч людей. Нагадує радянські часи, коли влада переслідувала будь-які прояви незгоди. Крім того, в останній рік багато людей були змушені покинути країну, або втратили роботу чи освіту через свої погляди.

За порушення карантинних заходів після їх скасування влада наклала штрафи на 159 тис. людей. Ще майже 600 тис. осіб отримали штрафи за те, що не підкорялися вимогам силовиків.

Це лише частина репресій, що здійснює путінський режим. Нещодавно стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Оточення та прихильники політика звинувачують у цьому Путіна.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін підвищив топ-чиновника. Відповідний указ було підписано через три дні після того, як у колонії помер Олексій Навальний.