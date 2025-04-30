Пороховой завод в России мощно горел после атаки дронов, чем он особенный (фото)

Завод уже был в поле зрения Украины и ЕС

Муром в России был атакован дронами в ночь на 30 апреля. Вспыхнул пожар на складе.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, зафиксировано падение обломков и несколько прилетов.

Также отмечается, что площадь пожара составила 720 "квадратов". По словам Авдеева, дроны повредили два здания. В одной произошел пожар, он сейчас якобы локализован. Второе пострадало меньше, обошлось без возгораний.

Он не стал уточнять, где упали беспилотники. Однако жители сообщили, что атакован завод в Вербовском районе Мурома. В этом районе, в частности, расположен Муромский приборостроительный завод (другое название — "пороховой"), который производит пиротехнические устройства.

Следует отметить, что Генштаб пока официально не прокомментировал атаку в России. Ждем официального подтверждения.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отреагировал на атаку БпЛА в России. Он пишет, что Владимирская область находится в 830 км от границы с Украиной.

"На месте работали 45 спасателей и 14 единиц техники. Огонь удалось локализовать лишь впоследствии. Официальный Муром подтверждает попадание нескольких БПЛА, и даже не пытается сказать, что все сбили", — пишет Андрющенко.

Муромский приборостроительный завод – что известно

Предприятие специализируется на производстве боеприпасов, взрывчатых веществ и продукции военного назначения. В частности, завод производит прах и другие компоненты для боеприпасов.

МНС входит в состав русского оборонно-промышленного комплекса и является одним из стратегических компаний в системе русской оборонной индустрии. Завод с 2023 находится под санкциями Евросоюза и Украины.

Причины введения санкций

Украина включила завод в санкционный список 18 марта 2023 года, отметив, что его деятельность "играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии против Украины".

включила завод в санкционный список 18 марта 2023 года, отметив, что его деятельность "играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии против Украины". Европейский Союз ввел санкции 23 июня 2023 года, указав, что предприятие оказывает материальную поддержку и получает выгоду от правительства России, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что беспилотники атаковали три области, под ударом был нефтезавод в России.