Новоросійськ масовано атакували дрони: чим це місто важливе (карта, фото і відео)

Новоросійськ має стратегічне значення не лише через морський порт

Ніч з 2 на 3 травня видалася напрочуд "гарячою" для Росії, яка звикла кошмарити Україну безпілотниками. Нічна тиша на території країни-агресора була порушена численними вибухами та тривогами.

За повідомленнями російських пабліків та ЗМІ, нібито ЗСУ атакували Новоросійськ за допомогою БПЛА літакового типу, безекіпажних катерів та керованих ракет. Мер міста Андрій Кравченко заявив, що російські військові всю ніч відбивали спроби "київського режиму", як вони називають українську владу, завдати шкоди інфраструктурі міста.

"ЗСУ атакували Новоросійськ за допомогою БПЛА літакового типу, безекіпажних катерів та керованих ракет. Російські військові всю ніч відбивали спроби київського режиму завдати шкоди інфраструктурі міста, додав мер Андрій Кравченко. Загроза атаки БПЛА в Новоросійську зберігається й досі, попередив він", — йдеться у повідомленні мера міста.

У мережі з'явилося відео нібито моменту влучення безпілотника у ЖК "Аврора-2" у Новоросійську. Дрон влетів у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки, спричинивши пожежу. Уламками пошкоджено декілька припаркованих автомобілів. Кажуть, що пошкоджені також резервуари зернового терміналу.

Загалом за ніч безпілотники атакували три багатоквартирні будинки в місті. За російськими даними, постраждали четверо осіб: двоє дітей та двоє дорослих.

Російське міністерство оборони стверджує, що за ніч силами протиповітряної оборони нібито було знищено 170 безпілотників над територією РФ. З них нібито 96 дронів збито над Кримом, 47 — над Краснодарським краєм, дев'ять — над Ростовською областю та по вісім БПЛА — над Брянською та Курською областями. Ще два дрони було знищено над Білгородською областю.

Окрім того, російські військові традиційно заявляють, що засобами ППО над акваторією Чорного моря нібито знищено вісім крилатих ракет повітряного базування "Storm Shadow" та три українські керовані ракети "Нептун-МД", а в самій акваторії — 14 українських безекіпажних катерів.

Чому Новоросійськ — важлива ціль

Де розташований Новоросійськ

Новоросійськ має особливе стратегічне значення для РФ як один із ключових незамерзаючих портів. Через цей порт проходить близько 40% російського нафтового експорту, а також значні обсяги зернових і металевих вантажів.

Порт має два основних нафтових термінали, через які здійснюється експорт як російської, так і казахської нафти. Новоросійськ також використовується для "сірого" експорту російської нафти під виглядом інших брендів, що дозволяє РФ частково обходити міжнародні санкції.

Крім економічного значення, з 2023 року Новоросійськ набув особливої військової ваги для РФ. Після успішних атак ЗСУ на бази Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму, Росія перебазувала до Новоросійська значну частину своїх кораблів — 2 фрегати, 3 дизельні підводні човни, 5 десантних кораблів та кілька малих кораблів-ракетоносіїв.

Крейсер "Міхаіл Кутузов" в порту Новоросійська

Нагадаємо, це вже не перша атака дронів на нафтобазу в Новоросійську. 28 квітня там пролунала серія вибухів.