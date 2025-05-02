Нічим відбиватись? Росіяни в розпачі через удари по Криму

Пів острів атакували не тільки дрони

Атака на тимчасово окупований Росією Крим неабияк занепокоїла окупантів. Адже вибухи лунали не тільки на російських аеродромах у Бельбеку та Новофедорівці, а біля газодобувних вишок.

Як зазначають пропагандистські канали, "влада" пів острова має розв'язати це питання, адже це загрожує не тільки видобутку газу. Росіяни також відмітили, що фактично ніяк не можуть боротися з морським безекіпажними катерами (МБЕК).

"Висока маневровість надводних апаратів противника не дозволяє наявними на березі засобами завдати їм вогневої поразки. Не з радянської ж гаубиці Д-30 по ньому бити. Та й вертольоти/літаки застосовувати небезпечно", — йдеться у повідомленні.

За словами окупантів, в ніч на 2 травня Крим атакували і безпілотники, саме тому в небо не підіймали літаки. До того ж росіяни вже визнали, що українські дрони настільки швидко модернізуються, що ні РЕБ, ні ППО не встигають за ними.

"Противник майже кожен місяць удосконалює свої дрони, що підвищує їхню перешкодостійкість. Треба пришвидшувати розвиток власних дронів, удосконалення лінії оборони Криму", — кажуть росіяни.

Окупанти закликають "владу" пів острова як найшвидше вирішити питання з атаками на важливі об'єкти, адже наразі ефективних способів боротьби з МБЕК вони не мають. Навіть зізнаються, що і своїх безекіпажних катерів у них немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дрони атакували завод з виробництва "шахедів" у Росії.