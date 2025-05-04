Раптова хвороба Вучича та Фіцо перед поїздкою до Москви насмішила мережу: найкращі меми

Охочих відвідати путінський парад дедалі менше

Парад у Москві до 9 травня цього року явно запам’ятається надовго хоча б через те, що одразу кілька європейських лідерів різко захворіли за кілька днів до його проведення. Примітно, що це сталося незадовго після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився гарантувати їхню безпеку під час візиту до Москви.

Такий цікавий "збіг обставин" не залишився поза увагою користувачів мережі, які почали створювати з цього приводу меми. "Телеграф" зібрав найкращі.

Як відомо, президент Сербії Олександр Вучич під час візиту до США зазнав проблем з серцем і був змушений повернутися на батьківщину. Після цього стало відомо, що злегка прихворів і прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Оскільки поки невідомо, чим хворіє Фіцо, то користувачі мережі припустили, що у нього і Орбана може бути проблеми нижче пояса.

Не стали вони виключати і те, що то були просто відмовки.

Цікаво й те, що інші лідери також задумалися про те, чи варто їм їхати до Росії. Наприклад, показовою виявилася відмова від участі прем’єра Індії Нарендри Моді.

Залучити глядачів не допомогла навіть "запальна" програма заходів.

Користувачі мережі також зазначили, що і російській верхівці настав час задуматися про те, щоб брати участь у заходах дистанційно.

Як повідомлялося раніше, напередодні 9 травня у росіян розпочинається період появи безграмотних плакатів. Традиційних фотографій штурмовиків СС цього року поки що не було помічено, проте вже з’явилися плакати до "Дня поПеди".