Зеленський налякав? Нові подробиці про стан Вучича та Фіцо, які захворіли напередодні параду у Москві

Одного з них вже госпіталізували

Президент Сербії Александр Вучич терміново повертається в Белград, перериваючи свій візит у США. Здоров'я очільника держави значно погіршилось.

Про це повідомляє РТС. Зазначається, що ця інформація з'явилась якраз після слів президента України Володимира Зеленського, що він не може гарантувати безпеку політиків на параді у Москві, а Вучич мав намір відвідати його.

"Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда", — пише видання.

Як повідомив лікар Військово-медичної академії в Белграді Драган Дінчич, наразі стан здоров'я Вучича стабільний і задовільний. Відомо, що сербський лідер відчув сильний біль у грудях, який тривав кілька секунд. Після обстеження у пацієнта зафіксували високий артеріальний тиск.

У США Вучич зміг провести лише половину запланованих зустрічей, зокрема у Флориді бачився з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Однак не зміг бути присутнім на головних заходах, заради яких приїхав до США.

"Було оголошено, що він також зустрінеться з кількома високопоставленими посадовими особами Республіканської партії", — йдеться у статті.

Відомо, що коли Вучичу стало зле, у кімнаті з ним перебували міністр фінансів Синиша Малі та Сузана Васильєвич, радник президента Сербії зі зв'язків зі ЗМІ. Вже після прибуття зі Штатів 3 травня президента Сербії шпиталізували до Військово-медичної академії у Белграді.

Водночас, як повідомляє Denník N, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо теж скасував свій візит до Росії. Він не був на урочистостях з нагоди Дня праці 1 травня у Словаччині та у встановленні травневого дерева у Вельки-Залужі. Але наближені до прем'єр-міністра люди кажуть, що він "фізично і психічно здоровий".

"Можливо, це пов'язано з тим, що наближається 15 травня (день замаху на Фіцо рік тому — ред.), можливо, це психологічна проблема, що він починає усвідомлювати, що все це могло статися", — додають джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сербії запропонували обрати між ЄС та очільником Росії Володимиром Путіним.