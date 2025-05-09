Тепер Червоною площею замість країн НАТО крокують солдати Лаосу та КНДР

На параді до дня перемоги 2010 року британські, американські та українські військові крокували разом з росіянами Червоною площею. Ці кадри різко контрастують із сьогоднішньою ситуацією, коли Росія відзначає свято в оточенні переважно авторитарних союзників.

Відео параду 2010 року можна знайти в архівах міжнародних медіа, які висвітлювали цю подію. Тоді вона демонструвала єдність країн у вшануванні перемоги над нацизмом. "Телеграф" зібрав кадри, на яких видно суттєву різницю в парадах за останні 15 років.

Парад 2025

Росія цьогоріч відзначила День Перемоги військовим парадом на Красній площі в Москві. У заході взяли участь ветерани та понад 20 світових лідерів, серед яких Сі Цзіньпін з Китаю, Ніколас Мадуро з Венесуели та Луїс Інасіу Лула да Сілва з Бразилії.

Путін та Сі Цзіньпін

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на параді

Гості з КНДР, які, можливо, брали участь в боях в Курській області проти ЗСУ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро з дружиною

Багато гостей начепили на груди георгіївські стрічки

Армія Лаосу на параді 9 травня 2025 року

Цього року західні представники були відсутні. Єдиними європейськими лідерами на параді стали президент Сербії Александар Вучич та президент Словаччини Роберт Фіцо. Натомість Червоною площею пройшли війська з Азербайджану, Білорусі, Китаю, Єгипту, Лаосу, Казахстану, Киргизстану, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та В'єтнаму.

Парад 2010

Ще у 2010 році ситуація була кардинально іншою. На параді до 65-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною були присутні західні лідери, включаючи тодішню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, президента Естонії та виконувача обов'язків президента Польщі. Українські військові тоді крокували Красною площею поруч із солдатами з Росії, Білорусі, Великої Британії та США — тими, чий вклад у перемогу був неоціненний.

Британські солдати на параді 2010 року у Москві - фото Getty Images

Військові США беруть участь у параді в Москві 9 травня 2010 року - фото Getty Images

Французька армія на параді у 2010 році фото Getty Images

Чеська армія на параді 9 травня 2010 року - фото Getty Images

Раніше "Телеграф" також писав, що на параді Путіна помітили відомих військових злочинців. На їхніх руках — кров українців.